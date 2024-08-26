Футболист «Спартака» о своем одноклубнике: не знаю, что с ним, и не знаю, где он

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что не общается со своим одноклубником Александром Соболевым, передает «Матч ТВ».

«Я не знаю, что с ним, и не знаю, где он», — сказал Зобнин.

Соболев был выведен из основы после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера. Позже стало известно, что стороны возобновили переговоры.

Ранее Михаил Боярский рассказал, хочет ли он видеть Соболева в «Зените».