Сперцян одним словом ответил на новость о своем желании уйти из «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что не хочет покинуть клуб, передает «Спорт-Экспресс».

«Опровергаю», — сказал Сперцян.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сперцян провел шесть матчей, в которых не забил ни одного мяча и отдал две результативные передачи.

«Краснодар» уступил в матче за Суперкубок России «Зениту» (2:4), после чего начал РПЛ с трех ничьих подряд, но в четвертом и пятом туре смог одержать волевые победы над ЦСКА и «Пари НН» с одинаковым счетом – 2:1. На данный момент «быки» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в активе девять очков.

25 августа «Краснодар» в матче чемпионата России обыграл московское «Динамо». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» 25 августа, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом противостоянии оформил Виктор Са, который отличился на 25-й минуте.

Благодаря этой победе «Краснодар» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ.

Ранее в «Динамо» объяснили, почему с «Краснодаром» не сыграл один из лидеров.