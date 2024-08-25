«Хорошо адаптируюсь»: Дзюба о карьере в единоборствах

Российский нападающий Артем Дзюба, который после ухода из московского «Локомотива» находится без клуба, ответил, смог ли бы проявить себя в единоборствах. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я хороший любитель. У меня есть понимание. Я в принципе хорошо адаптируюсь к любому виду спорта», — сказал Дзюба в рамках «Т-Лиги уличного футбола».

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако пока о трансфере не объявлено. Ранее Александр Кокорин, который играет в кипрском «Арисе», рассказал, что Дзюба отказался от предложения одного из кипрских клубов.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив» и пока находится без новой команды. В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

22 августа форварду исполнилось 36 лет.

Ранее РПЛ поздравила Дзюбу с днем рождения.