В «Ростове» возмутились судейством в матче с «Локомотивом»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин раскритиковал судейство в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» и заявил, что в одном из эпизодов игры должен был быть назначен пенальти. Его слова приводит Sport24.

«Считаю, это пенальти. Переписывался с бывшими арбитрами — они тоже все считают, что это пенальти. Мне прислали моменты с матчей Лиги чемпионов, чемпионата Европы, где ставятся такие пенальти — их много. Мы обязательно напишем в ЭСК и обязательно прочитаем, почему это не пенальти», — заявил он.

На 61-й минуте игры защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси ударил шипами Максима Осипенко в штрафной «железнодорожников».

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 3:2. В составе «железнодорожников» отличились Алексей Батраков, который открыл счет на 10-й минуте игры, Илья Самошников (37-я минута) и Наир Тикнизян (46-я минута). Голы ростовского клуба в этой встрече оформил Роналдо на 13-й и 90+6-й минутах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Главным арбитром матча был назначен Владимир Москалев.

«Локомотив» после шести туров чемпионата России идет на первой строчке турнирной таблицы, набрав 15 баллов и опередив на одно очко петербургский «Зенит» (14). «Ростов» идет в середине таблицы РПЛ — на восьмом месте. Подопечные Валерия Карпина набрали восемь баллов.

Ранее «Крылья Советов» переиграли «Пари НН» в матче РПЛ.