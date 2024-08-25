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Перенесший ампутации Костомаров обратился к паралимпийцам перед Играми в Париже

Костомаров пожелал российским паралимпийцам показывать силу и побеждать

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Пресс-служба

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пожелал удачи российским паралимпийцам на Играх-2024 в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

«Все они прошли через преодоление. Могу только пожелать показывать свою силу, терпение - и побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Они все красавцы. Буду ли смотреть Паралимпиаду? По мере возможности, что-то из того, что будут показывать, посмотрю», — заявил Костомаров.

20 августа первая группа россиян отправилась в Париж на Паралимпийские игры — 2024, которые стартуют 28 августа.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

Ранее в Госдуме возмутились отказом российским журналистам в аккредитации на Паралимпиаду.

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