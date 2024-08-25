Звезда медиафутбола Маврин одним словом описал свое состояние после игры с «Велесом»

Полузащитник медийного футбольного клуба «Амкал» Василий Маврин рассказал о своем состоянии здоровья после матча второго этапа Пути регионов Кубка России против московского «Велеса» (2:0) из группы «Золото» Второй лиги А. Маврин открыл счет в матче в середине первого тайма и по ходу встречи несколько раз оказывался на газоне после ударов по ногам, после чего ему оказывали помощь врачи.

«По поводу состояния у меня… Жив – опишем его так. По ногам получил много. Есть нюансы, есть моменты для восстановления. А что касается сбивания темпа, ну, есть футбольные хитрости. Никто не забывает про них ни в низших лигах, ни в высших лигах. Поэтому иногда, да, сушить игру – это отдельное искусство», — рассказал Маврин.

«Амкал» во второй раз в своей истории прошел два раунда Кубка России и теперь в третьей стадии Пути регионов встретится с долгопрудненским «Космосом» выступающим во Второй лиге Б чемпионата России по футболу. В случае победы, клуб Германа Попкова впервые встретится в официальном матче с командой из Первой лиги.

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