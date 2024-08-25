«Динамо» проиграло «Краснодару» в РПЛ

Московское «Динамо» проиграло «Краснодару» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом противостоянии оформил Виктор Са, который отличился на 25-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром матча был Сергей Карасев.

Благодаря этой победе «Краснодар» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 12 баллов. «Динамо» имеет такое количество очков и идет на третьей позиции. Стоит отметить, что в случае победы московский клуб мог бы обойти петербургский «Зенит», который после шести туров чемпионата России имеет 14 баллов.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги эти команды до последнего тура боролись за золото и играли между собой в заключительном матче чемпионата. Для победы в РПЛ «Динамо» хватило бы ничьей, однако подопечные Марцела Лички проиграли «быкам». Золотые медали в шестой раз подряд выиграл «Зенит», «Краснодар» стал вторым, «Динамо» замкнуло тройку лучших.

Ранее «Крылья Советов» переиграли «Пари НН» в матче РПЛ.