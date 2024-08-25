«Гол или не гол»: Промес показал свою тренировку

Нидерландский футболист, бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выложил новую видеозапись, на которой запечатлена часть его тренировки.

Игрок показывает несколько финтов и наносит удар по воротам, однако неясно — удалось ему забить или нет. Промес предложил подписчикам угадать, поразил ли он ворота соперника, написав фразу: «Гол или не гол?»

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

Ранее Промес выпустил песню о Москве.