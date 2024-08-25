Семин раскрыл, чего не хватило «Спартаку» в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал закономерной ничью между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Спартак» значительно прибавил, в тактическом плане он играет грамотно и дисциплинированно при атаке и после потери мяча. «Спартак» без мяча навязал очень сложный футбол для «Зенита», очень мощно атаковал игроков, владеющих мячом. Наверное, не хватило квалификации, чтобы забить «Зениту», — заявил специалист.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше, чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах. Главным арбитром этой встречи был Виталий Мешков, кроме Эраковича желтые карточки он также показал Кристоферу Мартинсу, Хесусу Медине, Наилю Умярову и Даниилу Денисову (все — «Спартак»), а также Дугласу дос Сантосу.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 14 баллов. «Спартак» идет четвертым с 11 очками.

Ранее ничью со «Спартаком» назвали неплохим результатом для «Зенита».