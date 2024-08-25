Антон Миранчук заявил, что ему стало сложнее общаться с братом после его переезда в США

Российский полузащитник Антон Миранчук, который после своего ухода из московского «Локомотива» находится без команды, признался, что после отъезда его брата-близнеца Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед» им стало тяжелее общаться. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Стало сложнее общаться, но как-то находим время. В Америку пока не звал», — поделился он.

Разница во времени между Москвой и Атлантой составляет семь часов.

Миранчук дебютировал в ночь на 25 августа по московскому времени. Россиянин вышел на замену в игре против «Лос-Анджелес Гэлакси» на 62-й минуте при счете 0:0. За недолгое время, проведенное на поле, он имел реальную возможность отличиться, но мяч после его удара из-за пределов штрафной попал в перекладину.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее фанаты «Атланты» восхитились дебютом Миранчука.