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Экс-вратарь «Локомотива» назвал отличным старт команды в сезоне

Вратарь Гильерме похвалил «Локомотив» за старт сезона

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Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Локомотив» хорошо начал новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил бывший вратарь красно-зеленых Маринато Гильерме, рассказав, что после ухода из команды продолжает поддерживать форму.

«Тренируюсь как могу. Стараюсь держать форму, не терять ее. Слежу за «Локомотивом». Буду и на стадионе. Отличное начало! Молодцы! Надеюсь, что весь сезон будет такой», — сказал Гильерме.

«Локомотив» в первых пяти турах РПЛ набрал 12 очков и делит второе и третье места с московским «Динамо». В 6 туре «железнодорожники» на своем поле примут «Ростов», с восемью очками идущий на восьмом месте в турнирной таблице. Матч состоится в воскресенье, 25 августа, и начнется в 20:00 по столичному времени.

Гильерме стал футболистом «Локомотива» в 2007 году. В составе красно-зеленых он стал чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка страны.

Голкипер выступал за сборную России. Он провел за национальную команду 19 матчей, пропустив 17 мячей. В 2018 году вместе со сборной Гильерме дошел до 1/4 финала чемпионата мира.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных заявил, что не готов говорить о возвращении в команду Антона Миранчука.

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