«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ

Московское «Динамо» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Лунёв, Бальбуэна, Маричаль, Даса, Майсторович, Лаксальт, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин, Гладышев.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Сперцян, Батчи, Кевин Пина, Кастаньо, Кордоба, Са.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Динамо» после пяти туров чемпионата России идет на второй строчке в турнирной таблице, набрав 12 баллов. В случае победы московский клуб сможет обойти петербургский «Зенит», в активе которого 14 очков, и возглавить РПЛ. «Краснодар» за пять игр набрал девять баллов.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги эти команды до последнего тура боролись за золото и играли между собой в заключительном матче чемпионата. Для победы в РПЛ «Динамо» хватило бы ничьей, однако подопечные Марцела Лички проиграли «быкам». Золотые медали в шестой раз подряд выиграл «Зенит», «Краснодар» стал вторым, «Динамо» замкнуло тройку лучших.

Ранее ничью со «Спартаком» назвали неплохим результатом для «Зенита».