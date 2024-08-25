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«Козни Макрона»: золото каноиста Петрова вновь аннулировали

Губерниев назвал повторную отмену победы каноиста Петрова кознями Макрона

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Yara Nardi/Reuters

Повторная отмена победы российского каноиста Захара Петрова в соревнованиях одиночек на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Самарканде является кознями президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом в Telegram заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на протокол соревнований, Петров находится на восьмом месте, а напротив его фамилии стоит пометка: «не финишировал». Губерниев пояснил, что на решение присудить россиянину победу подали протест.

«Эпопея вокруг золота Петрова продолжается. Четыре страны подали протест на то, что нам вернули золотую награду! Следим за развитием событий в Самарканде!» — сказал комментатор, добавив несколько минут спустя: «Это просто какая-то антироссийская истерия. Козни Макрона!»

Петров в воскресенье, 25 августа, выступил в заезде одиночек на 500 метров. Он прошел дистанцию первым, однако был дисквалифицирован и не получил золотую медаль из-за того, что его лодка перевернулась на самом финише. В официальном протоколе соревнований указано, что российский спортсмен не финишировал.

Российская сторона подала протест, и он в итоге был удовлетворен. Таким образом, Петров вернулся на первое место в протоколе с результатом 1.47,293 секунды. Молдаванин Сергей Тарновский стал вторым, а представитель Чехии Мартин Фукса — третьим. Теперь результат россиянина вновь аннулирован.

Захар Петров принял участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Среди одиночек он стал четвертым на дистанции 1000 метров, также четвертое место он занял в тандеме с Алексеем Коровашковым на 500 метрах.

Ранее глава Федерации гребли Архипов назвал золото каноиста Петрова справедливостью.

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