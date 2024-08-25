Тарханов: отсутствие Глушенкова повлияло на игру «Зенита» со «Спартаком»

Отсутствие атакующего полузащитника Максима Глушенкова повлияло на игру петербургского «Зенита» в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Такое мнение в комментарии порталу Vprognoze.ru выразил известный российский тренер Александр Тарханов.

«Наверное, что-то не получилось со «Спартаком». Семак после игры сказал, что одно действие полезное сделал Мостовой, поэтому заменили на Ерохина. Не все получалось у «Зенита» в атаке. У «Спартака» больше было опасных моментов, Латышонок выручал «Зенит». Наверное, отсутствие Глушенкова повлияло на игру в атаке. Когда основные игроки такого уровня не играют, то невозможно не заметить их отсутствие», — считает Тарханов.

Накануне «Зенит» принимал «Спартак» в Санкт-Петербурге, Глушенков пропустил этот матч из-за травмы – он восстанавливается после перелома руки. Встреча завершилась со счетом 0:0. При этом с 62-й минуты спартаковцы играли в большинстве после того, как в составе сине-бело-голубых вторую желтую карточку получил защитник Страхиня Эракович.

«Спартак» после шести туров набрал 11 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 14 очками остается на первой строчке. В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН», а москвичи примут казанский «Рубин».

Ранее тренер Непомнящий заявил, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство.