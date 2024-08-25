В Федерации гребли назвали золото каноиста Петрова торжеством справедливости

Решение судей чемпионата мира по гребле в Самарканде отменить дисквалификацию российского каноиста Захара Петрова и присудить ему победу на дистанции 500 метров среди одиночек является торжеством справедливости. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

«Справедливость восторжествовала. Захару вернули золотую медаль, но через протест. Жюри разобрали детали и вынесли свой вердикт. Это судейские дела. Видимо, детали, на которые мы в том числе указали, возымели действие», — сказал Архипов.

Глава ВФГБК пояснил, что речь идет о том, в каком положении находился Петров на финише. По его словам, существуют нюансы, которые необходимо учитывать, даже если спортсмен финишировал в воде, а не в лодке. Архипов выразил уверенность в том, что на итоговое решение повлиял протест российской стороны.

Петров в воскресенье, 25 августа, выступил в заезде одиночек на 500 метров. Он прошел дистанцию первым, однако был дисквалифицирован и не получил золотую медаль из-за того, что его лодка перевернулась на самом финише. В официальном протоколе соревнований указано, что российский спортсмен не финишировал.

Российская сторона подала протест, и он в итоге был удовлетворен. Таким образом, Петров вернулся на первое место в протоколе с результатом 1.47,293 секунды. Молдаванин Сергей Тарновский стал вторым, а представитель Чехии Мартин Фукса — третьим.

Захар Петров принял участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Среди одиночек он стал четвертым на дистанции 1000 метров, также четвертое место он занял в тандеме с Алексеем Коровашковым на 500 метрах.

Ранее каноисты Шляпникова и Коровашков выиграли золото ЧМ в миксте.