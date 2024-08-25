«Спартак» назвали способным бороться с «Зенитом» за чемпионство

Московский «Спартак» может бороться с петербургским «Зенитом» за чемпионский титул в Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение в комментарии порталу «РБ Спорт» выразил известный российский тренер, бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий.

«Вчерашний матч ответил на вопрос, способен ли «Спартак» бороться с «Зенитом» за чемпионство. Красно-белые укомплектованы не хуже петербуржцев. «Спартак» играет быстрее, чем «Зенит». Атмосфера в команде налажена. Конечно, «Спартак» способен бороться с «Зенитом» за чемпионство», — заявил специалист.

Накануне «Зенит» принимал «Спартак» в Санкт-Петербурге в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0. При этом с 62-й минуты спартаковцы играли в большинстве после того, как в составе сине-бело-голубых вторую желтую карточку получил защитник Страхиня Эракович.

«Спартак» после шести туров набрал 11 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 14 очками остается на первой строчке. В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН», а москвичи примут казанский «Рубин».

Ранее экс-капитан «Спартака» Джикия заявил, что выбирает новый клуб.