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Джикия объяснил, почему находится без клуба

Экс-капитан «Спартака» Джикия заявил, что выбирает новый клуб

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший капитан московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что выбирает себе новый клуб. Об этом он сообщил в комментарии порталу «РБ Спорт», отвечая на вопрос, с чем связано, что он так долго находится без клуба.

«С тем, что у меня есть право выбора, и я выбираю», — сказал футболист.

30-летний Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

В предыдущем сезоне Джикия провел всего 12 матчей за московский «Спартак» и не отметился в них голами и голевыми передачами. Сам футболист признался, что его точно не стоит ждать в Медиалиге, охарактеризовав свое вероятное появление там словом «невозможно».

Джикия рассказал, что хотел бы поиграть в зарубежном чемпионате, выделив Турцию. Он не стал скрывать, что ему интересна именно эта лига, где футбол, по его мнению, находится на хорошем уровне.

Ранее с Джикии взыскали задолженность.

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