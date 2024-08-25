В бое Мейвезера и Джона Готти III не было объявлено победителя

В мексиканском Мехико состоялся вечер бокса, главным событием которого стало противостояние Флойда Мейвезера и Джона Готти III. Бой продлился все восемь раундов и закончился без объявления победителя.

Примечательно, что во время боя произошла замена рефери. В одном из эпизодов судья сделал замечание Мейвезеру из-за того, что американец якобы ударил оппонента по затылку. Флойд выразил несогласие с этим решением и потребовал замены рефери. Она состоялась, и до конца поединка работал уже другой судья.

Несмотря на то, что бой носил неофициальный характер, судьи все же вели записки, и по ним Мейвезер одержал победу. Этот поединок стал вторым между Флойдом и внуком босса нью-йоркской мафии. Первый бой прошел летом 2023 года. Поединок был прерван в шестом раунде после того, как Готти был дисквалифицирован за постоянные нарушения правил. После своего отстранения Готти набросился на Мейвезера. На ринг выбежала команда бывшего чемпиона мира, а потом и представители Готти, после чего началась массовая драка.

Мейвезер в профессиональной карьере провел 50 поединков, в которых одержал 50 побед. Он 24 раза защищал титулы чемпиона мира. В 1996 году он стал бронзовым призором Олимпийских игр.

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