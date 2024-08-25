Борщев победил Ллонтопа на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Борщев выиграл бой против перуанца Джеймса Ллонтопа. Поединок прошел в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night Vegas 96.

Бой в легком весе продлился все три раунда и закончился победой Борщева единогласным решением судей. Борщев одержал восьмую победу в карьере при четырех поражениях и одной ничьей. В главном событии вечера также единогласным решением бразилец Кайо Борральо взял верх над представителем Соединенных Штатов Джаредом Каннонье.

«Благодарю UFC за то, что предоставил возможность здесь выступить. Снова оказаться в октагоне – потрясающее ощущение. Я также хотел бы поздравить с днем рождения своего первого тренера. Выражаю благодарность всей команде, это была очень непростая работа. Я готов вернуться в октагон, как только вновь появится такая возможность», — заявил Борщев после победы.

Борщев с октября 2021 года является бойцом промоушена UFC. Россиянин — чемпион мира по кикбоксингу 2011 года. Он вместе с семьей с 2017 года живет в Сакраменто (штат Калифорния, США). С супругой Марией он воспитывает двоих детей: сына Борислава и дочь Майю.

Ранее российский боец Тюлюлин был отчислен из UFC после четырех поражений.