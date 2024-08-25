«Мы не заслуживаем Миранчука»: фанаты «Атланты» восхитились дебютом россиянина

Болельщики американского клуба «Атланта Юнайтед» остались под впечатлением от дебюта за команду российского полузащитника Алексея Миранчука. Комментарии пользователей в соцсети «Х» приводит «Чемпионат».

Россиянин вышел на замену в игре против «Лос-Анджелес Гэлакси» на 62-й минуте при счете 0:0. За недолгое время, проведенное на поле, он имел реальную возможность отличиться, но мяч после его удара из-за пределов штрафной попал в перекладину.

«Господи, они не лгали о левой ноге Миранчука», — написал один из болельщиков.

«‎Оказывается, в составе «Атланты» нет ни одного игрока, умеющего хоть как-то держать мяч. Миранчуку придется нести тяжелую ношу»‎, — считает еще один фанат.

«Мы не заслуживаем Миранчука», — резюмирует поклонник «Атланты».

Кроме того, ряд болельщиков сошелся во мнении, что Миранчук является единственным игроком действительно высокого уровня в составе «Юнайтед». Отметим при этом, что «Атланта» в дебютном матче россиянина потерпела поражение 0:2. Результативным пасом и голом в составе «Гэлакси» отметился новичок калифорнийской команды Марко Ройс.

После этой неудачи в активе «Атланты» осталось 28 очков в 26 играх. Команда идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

В 2011 году Алексей Миранчук вместе с братом-близнецом Антоном перешли в академию московского «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» братья дебютировали в 2013 году.

Ранее Миранчук произнес речь перед партнерами в «Атланте».