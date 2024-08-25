Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Мы не заслуживаем Миранчука»: фанаты «Атланты» восхитились дебютом россиянина

Болельщики «Атланты» восхитились дебютом футболиста Миранчука за команду

close
100%
Mitch Martin/Atlanta United

Болельщики американского клуба «Атланта Юнайтед» остались под впечатлением от дебюта за команду российского полузащитника Алексея Миранчука. Комментарии пользователей в соцсети «Х» приводит «Чемпионат».

Россиянин вышел на замену в игре против «Лос-Анджелес Гэлакси» на 62-й минуте при счете 0:0. За недолгое время, проведенное на поле, он имел реальную возможность отличиться, но мяч после его удара из-за пределов штрафной попал в перекладину.

«Господи, они не лгали о левой ноге Миранчука», — написал один из болельщиков.

«‎Оказывается, в составе «Атланты» нет ни одного игрока, умеющего хоть как-то держать мяч. Миранчуку придется нести тяжелую ношу»‎, — считает еще один фанат.

«Мы не заслуживаем Миранчука», — резюмирует поклонник «Атланты».

Кроме того, ряд болельщиков сошелся во мнении, что Миранчук является единственным игроком действительно высокого уровня в составе «Юнайтед». Отметим при этом, что «Атланта» в дебютном матче россиянина потерпела поражение 0:2. Результативным пасом и голом в составе «Гэлакси» отметился новичок калифорнийской команды Марко Ройс.

После этой неудачи в активе «Атланты» осталось 28 очков в 26 играх. Команда идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

В 2011 году Алексей Миранчук вместе с братом-близнецом Антоном перешли в академию московского «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» братья дебютировали в 2013 году.

Ранее Миранчук произнес речь перед партнерами в «Атланте».

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами