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Круговой: сборная — это важно, если надо, полетим играть даже в Бразилию

Игрок Круговой заявил о готовности лететь в Бразилию ради матча за сборную

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Для сборной России по футболу важны любые матчи, и ради возможности их провести игроки готовы терпеть неудобства. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил защитник национальной команды и ЦСКА Данил Круговой.

В сентябре сборной предстоит лететь во Вьетнам. По словам Кругового, такой длинный перелет не пугает.

«Все в одинаковых условиях. Сборная — это важно. Если надо будет, то полетим даже в Бразилию», — заявил футболист.

Он подчеркнул, что выступление за сборную является честью. Кроме того, по словам Кругового, сейчас матчи носят товарищеский характер, но через год появятся и официальные игры. Также игрок поблагодарили Российский футбольный союз (РФС) за организацию товарищеских встреч.

Сборная России в скором времени проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

В 2024 году сборная России провела две товарищеские игры. В марте в Москве она разгромила Сербию 4:0, а в июне с аналогичным счетом взяла верх над сборной Белоруссии в Минске.

Ранее тренер Карпин заявил, что, если сборная не играет с сильным соперником, значит, это невозможно.

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