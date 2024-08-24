«Клуб второй матч никакой»: «Зениту» посоветовали подписать Соболева

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что петербургскому «Зениту» не помешал бы нападающий московского «Спартака» Александр Соболев. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я думал, что «Зенит» будет позубастее и мы увидим более интересный футбол в атаке. Но во втором матче подряд «Зенит» вообще никакой. Может быть, на самом деле «Зениту» есть смысл подписать Соболева? Но при этом, мне кажется, что по такой игре Соболев пригодился бы и «Спартаку», — заявил он.

24 августа «Зенит» сыграл вничью со счетом 0:0 со «Спартаком» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

20 августа в СМИ появилась информация, что «Газпром» и «Лукойл» дали «Зениту» и «Спартаку» добро на переговоры. Они проходят сложно, но шанс успешного закрытия сделки все-таки есть. Основная проблема заключается в том, что стороны не могут договориться по сумме трансфера. 21 августа появилась информация, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера Соболева.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Соболеву предсказали изгнание из «Спартака».