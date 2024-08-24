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Жена голкипера сборной России обнажила часть груди в вырезе купальника

Жена голкипера Песьякова Ксения выложила фото в купальнике с разрезом на груди

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ksenia_peso/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ксения Песьякова, жена голкипера «Крыльев Советов» и сборной России Сергея Песьякова, на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала новую фотографию с отдыха.

На кадре Песьякова позирует в купальнике с вырезом на груди.

Песьяков и его будущая супруга познакомились, когда голкипер выступал за ярославский «Шинник» в 2008 году. Молодые люди познакомились в одном из ресторанов города. Сначала между ними была только дружба — голкиперу пришлось уехать в Москву для выступления за «Спартак». Три года они общались на расстоянии, а в 2014 году поженились. Пара воспитывает троих детей — Артема, Полину и Ярослава, который появился на свет в феврале 2023 года.

Песьяков родился в Иванове и получил футбольное образование в родном городе. Затем голкипер поиграл в «Шиннике», «Текстильщике», «Спартаке», «Томи» и «Анжи». С 2017 года он защищал цвета «Ростова». После окончания сезона-2023/24 он покинул ростовскую команду и перешел в самарские «Крылья Советов».

В 2022 году голкипер впервые был вызван в сборную России. Песьяков провел за национальную команду два матча.

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