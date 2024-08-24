Экс-капитан «Спартака» Джикия рассказал, где он хотел бы продолжить карьеру

Бывший защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия признался, что хотел бы поиграть в зарубежном чемпионате, отдельно выделив Турцию. Его слова приводит РИА Новости.

«Есть варианты и в России, хорошие предложения, пока хочется рассмотреть все зарубежные варианты. Я бы хотел попробовать свои силы там. Делаю все, что возможно. Я рассматриваю продолжение в чемпионате Турции. Он мне интересен. Хороший чемпионат, хороший уровень», — заявил Джикия.

30-летний Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

В предыдущем сезоне Джикия провел всего 12 матчей за московский «Спартак» и не отметился в них голами и голевыми передачами. Сам футболист признался, что его точно не стоит ждать в Медиалиге, охарактеризовав свое вероятное появление там словом «невозможно».

Ранее с Джикии взыскали задолженность.