Мостовой: к победе во втором тайме был ближе «Спартак», чем «Зенит»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что столичный клуб мог победить петербургский «Зенит» (0:0) во втором тайме матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Я думаю, что во втором тайме ближе был к победе «Спартак», когда у «Зенита» было удаление, Латышонок два раза вытащил. «Зенит» доволен, что не проиграл, ибо в меньшинстве, а у «Спартака» наверняка привкус, мол: «ну ладно, не проиграли, тоже хорошо, но могли и выиграть», — заявил Мостовой.

«Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше, чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 14 баллов. «Спартак» идет четвертым с 11 очками.

В пятом туре «Спартак» дома разгромил «Факел» 3:0, а «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» 1:1. В этом матче получил травму атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Он перенес операцию и выбыл на неопределенный срок, матч со «Спартаком» он пропустил.

Ранее в «Зените» назвали закономерной ничью со «Спартаком».