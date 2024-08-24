В «Зените» назвали закономерной ничью со «Спартаком»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака»(0:0) заявил, что считает итоговый результат закономерным. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Думаю, что обе команды не заслужили победы — если бы она случилась — у нас или у «Спартака», то эта победа была бы добыта не без доли везения. Результат конкретно этой игры, на мой взгляд, закономерен», — заявил Семак.

«Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше, чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 14 баллов. «Спартак» идет четвертым с 11 очками.

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