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Станкович объяснил, почему «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом»

Тренер «Спартака» Станкович заявил, что принимает ничью с «Зенитом»

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» (0:0) заявил, что не расстроился из-за ничьей в большинстве. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Когда речь идет о самом большом дерби страны, то мы принимаем результат вне его зависимости. Любая деталь может решить исход игры — любой угловой, любой стандарт может все изменить. Я доволен тем, как мы атаковали, шли вперед. Да, 30 минут в большинстве — это много, мы могли победить, но мы принимаем тот результат, который случился», — заявил Станкович.

«Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше, чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 14 баллов. «Спартак» идет четвертым с 11 очками.

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