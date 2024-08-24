«Всему виной команда ЦСКА»: тренер «Акрона» объяснил поражение от армейцев

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев назвал виновного в крупном поражении команды в матче шестого тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Но при этом я не могу предъявить претензии в плане самоотдачи. ЦСКА имел ощутимое преимущество во втором тайме. У команды сильный подбор футболистов, они использовали свои моменты. Всему виной команда ЦСКА. Игроки пользовались большим пространством, которые мы им давали», — заявил специалист.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 4:0. В первом тайме голов оформлено не было, а на 49-й минуте счет в поединке открыл Тамерлан Мусаев, ассистентом которого выступил Аббосбек Файзуллаев. На 60-й минуте отличился Иван Обляков с передачи Виктора Давилы. Следом Мойзес поразил ворота на 82-й минуте с передачи Облякова. На 87-й минуте Обляков оформил дубль, реализовав пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Армейский клуб благодаря этой победе поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе подопечных Марко Николича десять баллов. «Акрон», которыйв этом сезоне попал в Российскую премьер-лигу, идет на 13-м месте, набрав за шесть туров четыре очка.

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