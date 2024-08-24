ЦСКА разгромил «Акрон» в матче РПЛ

Московский ЦСКА обыграл тольяттинский «Акрон» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 4:0. В первом тайме голов оформлено не было, а на 49-й минуте счет в поединке открыл Тамерлан Мусаев, ассистентом которого выступил Аббосбек Файзуллаев. На 60-й минуте отличился Иван Обляков с передачи Виктора Давилы. Следом Мойзес поразил ворота на 82-й минуте с передачи Облякова. На 87-й минуте Обляков оформил дубль, реализовав пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Армейский клуб благодаря этой победе поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе подопечных Марко Николича десять баллов. «Акрон», которыйв этом сезоне попал в Российскую премьер-лигу, идет на 13-м месте, набрав за шесть туров четыре очка.

Также сегодня состоятся еще три матча. Петербургский «Зенит» сыграет с московским «Спартаком», воронежский «Факел» примет «Оренбург», а грозненский «Ахмат» на своем поле сыграет с подмосковными «Химками».

Ранее «Зенит» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ.