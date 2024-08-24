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«Думаете, мы тупые»: Карпин — о выборе соперников для сборной России

Карпин: если сборная не играет с сильным соперником, значит, это невозможно

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

Если сборная России по футболу не играет с сильными соперниками, значит, на данный момент это невозможно. Об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Он отметил, что никто из Российского футбольного союза (РФС) и из тренерского штаба сборной не стремился лететь во Вьетнам на товарищеские матчи. По словам Карпина, никто бы не отказался играть в России, если бы была возможность. Говоря о том, что предстоящие соперники сборной не вызовут большого интереса у болельщиков, специалист подчеркнул, что это лучше, чем если бы играть было вообще не с кем.

«Думаете, что мы все такие тупые в РФС и в сборной и не хотим лучшего для сборной? Если мы не играем с более сильным соперником, значит, это невозможно. Все очень просто», — сказал Карпин.

Сборная России в скором времени проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

В 2024 году сборная России провела две товарищеские игры. В марте в Москве она разгромила Сербию 4:0, а в июне с аналогичным счетом взяла верх над сборной Белоруссии в Минске.

Ранее Карпин сообщил, что штаб сборной России примет решение по игроку Глушенкову на следующей неделе.

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