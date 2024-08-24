Деменко: противостояние «Спартака» и «Зенита» было бы интереснее в оптимальных составах

Травмы ключевых игроков являются серьезными потерями для «Зенита» перед матчем 6 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Об этом в комментарии порталу Vprognoze.ru заявил бывший футболист красно-белых и петербургской команды Максим Деменко.

«Помимо Глушенкова в матче со «Спартаком» не будет играть Вендел. Скорее всего, пропустит эту встречу и Педро. В любом случае, это потеря для питерцев. Эти футболисты играют важнейшую роль в команде.

Тяжело сказать, воспользуется ли проблемами соперника «Спартак». Но, конечно, интереснее было бы посмотреть на противостояние этих команд в оптимальных составах», — сказал Деменко.

В 5 туре «Спартак» дома разгромил «Факел» 3:0, а «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» 1:1. В этом матче получил травму атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Он перенес операцию и выбыл на неопределенный срок, матч со «Спартаком» он пропустит. Кроме того, также из-за повреждения не сыграет с москвичами бразильский полузащитник «Зенита» Вендел.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в пяти турах 13 очков. «Спартак» идет на четвертом месте, отставая на три балла. Очная встреча этих команд состоится в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени. Соперников рассудит Виталий Мешков.

Ранее стало известно, что штаб сборной России примет решение по Глушенкову на следующей неделе.