Стало известно, сыграет ли Глушенков за сборную в сентябре

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным примет решение относительно участия полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в сентябрьском сборе национальной команды на следующей неделе. Об этом Карпин сообщил «Матч ТВ».

Глушенков в матче 5 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок» 1:1 получил перелом лучевой кости со смещением после попадания в руку мячом. Игрок перенес операцию и продолжает восстановление. При этом после матча с «Химками» полузащитник был включен в расширенный состав сборной для подготовки к товарищеским матчам против команд Вьетнама и Таиланда.

«Решение по Глушенкову будем принимать на следующей неделе, высок риск получения повторной травмы. Отслеживаем его состояние», — заявил Карпин.

Этим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». На данный момент он является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги с семью мячами после пяти туров. Без него, а также без травмированного Вендела сине-бело-голубые сыграют в 6 туре РПЛ с московским «Спартаком». Матч состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 24 августа, и начнется в 17:30 по столичному времени.

Ранее экс-игрок Хлестов назвал футбол «Зенита» спартаковским.