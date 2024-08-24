«Спартаку» предрекли победу над «Зенитом»

Московский «Спартак» одержит победу над петербургским «Зенитом» в матче 6 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в комментарии «Чемпионату» выразил известный тренер Александр Тарханов.

«По тому, как играет «Спартак», можно сказать, что красно-белые создадут проблемы «Зениту» в Санкт-Петербурге. У меня есть предчувствие, что «Спартак» переиграет «Зенит», — сказал специалист.

Тарханов напомнил, что для петербуржцев тяжело сложилась игра с «Динамо» (1:0), где они, по его мнению, вырвали победу. Кроме того, подчеркнул эксперт, сине-бело-голубые выйдут против «Спартака» без Вендела и Максима Глушенкова, являющихся для команды ведущими игроками. Тарханов считает, что, несмотря на большую скамейку «Зенита», заменить лидеров будет сложно.

На данный момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу первенства, набрав 13 очков. Красно-белые с 10 баллами расположились на четвертой строчке. Матч состоится в субботу, 24 августа, и начнется в 17:30 по московскому времени. Соперников рассудит Виталий Мешков.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Орещук призвал не спешить петь оды главному тренеру «Спартака» Станковичу.