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Легенда «Спартака» назвал фаворита в матче красно-белых с «Зенитом»

Тренер Тихонов считает «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» является фаворитом матча 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Такое мнение в эфире «Матч ТВ» выразил бывший полузащитник красно-белых, главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов.

«Фаворит всегда та команда, которая играет дома. Так что, конечно, фаворит — «Зенит». Но еще раз скажу, в связи с последними матчами хочется, чтобы игра понравилась всем. Явного фаворита не буду выделять, все таки когда ты играешь дома при своих болельщиках… Думаю, будет как минимум 50–60 тысяч болельщиков. Небольшой фаворит — «Зенит», но как обычно спартаковцы болеют за «Спартак», — сказал Тихонов.

Эксперт заметил, что москвичи могут воспользоваться слабыми сторонами «Зенита», которые сейчас заметны. Вместе с тем, по словам Тихонова, у петербургской команды очень сильная скамейка. По мнению специалиста, в этом противостоянии всегда играет роль эмоциональный фон. Тихонов выразил надежду, что дерби станет украшением чемпионата.

Команды встретятся в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На данный момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу первенства, набрав 13 очков. Красно-белые с 10 баллами расположились на четвертой строчке. Матч состоится в субботу, 24 августа, и начнется в 17:30 по московскому времени. Соперников рассудит Виталий Мешков.

Ранее стало известно, что нападающий Гондоу 24 августа вылетит в Россию для перехода в «Зенит».

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