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Российская тхэквондистка показала фото в купальнике

Тхэквондистка Минина опубликовала фото в купальнике

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tanuha_kudash/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская тхэквондистка Татьяна Минина опубликовала в социальных сетях новое фото.

27-летняя спортсменка выложила фото в бикини, надев на себя рубашку.

Минина — серебряная призерка Олимпийских игр 2020 года в Токио, трехкратная чемпионка Европы, трехкратная призерка чемпионата мира, в 2015 году получила звание мастера спорта международного класса.

В мае 2024 года тхэквондистка сумела завоевать олимпийскую лицензию для участия в Играх в Париже, однако позднее вместе с другими членами сборной России по тхэквондо не была допущена до соревнований.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе.

Олимпиада 2024 года прошла в Париже с 26 июля по 11 августа. От России на Играх выступили 15 спортсменов, которые в общей сложности смогли завоевать серебряную медаль.

Ранее российская гимнастка показала растяжку на пляже.

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