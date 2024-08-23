Трусова призналась, что еле надела обручальное кольцо на палец Игнатову

Российская фигуристка Александра Трусова в интервью Posta заявила, что из-за волнения с трудом смогла надеть обручальное кольцо на палец Макару Игнатову, с котором сыграла свадьбу 18 августа в Барвихе.

«Мы очень сильно переживали: в ЗАГСе с трудом надели друг другу кольца, потому что руки дрожали! Но после официальной церемонии волнение почти ушло — и я полностью окунулась в атмосферу волшебства», — заявила Трусова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). Он стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре прыжка в четыре оборота в рамках одной программы.

Ранее Татьяна Тарасова поставила под сомнение способности Трусовой исполнить четверной лутц.