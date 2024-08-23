Легенда сборной России объяснил, что делать «Спартаку» в игре с «Зенитом»

Бывший нападающий национальной сборной России Роман Павлюченко в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что столичному «Спартаку» необходимо цепляться за очки в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», чтобы рассчитывать на борьбу за чемпионство.

По его словам, игра подарит болельщикам множество эмоций.

«Это дерби двух городов. Это всегда интересно. Обе команды хорошо стартовали в чемпионате, они в хорошем эмоциональной состоянии. Если «Спартак» ставит себе целью чемпионство, то должен цепляться за очки в Санкт-Петербурге», — заявил Нигматуллин.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет на поле сине-бело-голубых в рамках 6-го тура РПЛ и начнется 24 августа в 17.30 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 13 очками. «Спартак» набрал 10 очков и находится на пятой строчке.

Ранее стало известно, кем ЦСКА собирается усилить линию атаки.