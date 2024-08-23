Чемпионка ОИ-2024 по художественной гимнастике показала, как купается в бассейне

Немецкая гимнастка Дарья Варфоломеев в социальных сетях опубликовала новое видео.

17-летняя уроженка Барнаула выложила в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фрагмент отдыха после участия в олимпийском турнире Парижа-2024 — спортсменка показала, как в купальнике опускается в бассейн.

Варфоломеев победила в личном многоборье с результатом 142,850 балла. Второй стала Боряна Калейн из Болгарии (140,600), бронза у Софии Раффаэли из Италии (136,300).

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали, однако по решению главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер россиянки не выступают на международных стартах.

Ранее российская гимнастка выложила фото в красном бикини.