Стало известно, кем ЦСКА собирается усилить линию атаки

Футболист израильского «Маккаби» из Тель-Авива Дор Тургеман является не единственным вариантом усиления линии атаки столичного ЦСКА в текущее летнее трансферное окно. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, помимо него, руководство армейцев рассматривает варианты приобретения других нападающих.

В прошлом сезоне Тургеман провел в национальном чемпионате за «Маккаби» 35 матчей, забив девять мячей и отметившись одним результативным пасом.

В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. Единственный мяч в матче забил Наир Тикнизян на 90-й минуте.

В турнирной таблице текущего чемпионата России ЦСКА занимает восьмое место, набрав семь очков. В следующей игре армейцы на своем поле примут тольяттинский «Акрон». Игра пройдет 24 августа, стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Ранее стало известно, сколько «Зенит» потратит на нового нападающего.