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Звезда «Амкала» назвал главную причину победы над «Велесом»

Медийный футболист Маврин: «Амкал» перестроился с «Велесом» благодаря тренеру

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Полузащитник медийного футбольного клуба «Амкал» Василий Маврин в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о причинах победы его команды во втором раунде Пути регионов Кубка России над считавшимся фаворитом московским «Велесом» (2:0).

«Первые 15 минут естественно, может 17, было сложно: натиск очень серьезный, динамика высокая, плюс мы немножко подрастерялись, поэтому было сложновато. Но потом грамотно перестроились с подсказки главного тренера и, собственно, дальше уже… Считаю, что мы смогли перестроиться, а команда «Велес» — нет. Это и позволило нам добиться нужного результата», — подчеркнул Маврин.

На счету Маврина первый забитый мяч во встрече с «Велесом», ставший победным. «Амкал» одержал уже две победы в текущем розыгрыше Кубка России и остался единственным медийным клубом в турнире после вылетов 2DROTS и «Броук Бойз». Теперь в следующей стадии команду Германа Попкова ждет встреча с «Космосом» из Долгопрудного. Это уже третье выступление «Амкала» в Кубке России. Пока медийный гранд не доходил дальше третьего раунда.

Ранее было названо единственное преимущество «Спартака» перед матчем с «Зенитом».

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