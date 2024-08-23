Российская гимнастка выложила фото в красном бикини

arinaverina98/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская гимнастка Арина Аверина опубликовала в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новый пост.

Спортсменка, отпраздновавшая 13 августа 26-й день рождения, показала фото в красном купальнике, представ перед подписчиками сидя спиной к объективу камеры.

Арина Аверина вместе с сестрой Диной объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали, однако по решению главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер россиянки не выступают на международных стартах.

Ранее российская гимнастка показала фигуру в белом купальнике.