«Зенит» продлил контракт с двумя бразильцами

Бразильские полузащитники петербургского «Зенита» Вендел и Клаудиньо подписали новые контракты с клубом. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

По официальной информации, оба южноамериканца заключили трудовые договора до 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

В данный Вендел недоступен для игры с московским «Спартаком» — футболист пропустит около 40 дней из-за травмы колена, полученной в игре 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

Клаудиньо избежал дисквалификации за мат по ходу матча 5-го тура РПЛ с «Химками» по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного Союза (КДК РФС). Таким образом, игрок будет доступен для Сергея Семака.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Спартаком» Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что еще один бразилец из «Зенита» может получить российский паспорт.