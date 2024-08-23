Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зенит» продлил контракт с двумя бразильцами

«Зенит» продлил контракт с Венделом и Клаудиньо

close
100%
РИА Новости

Бразильские полузащитники петербургского «Зенита» Вендел и Клаудиньо подписали новые контракты с клубом. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

По официальной информации, оба южноамериканца заключили трудовые договора до 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

В данный Вендел недоступен для игры с московским «Спартаком» — футболист пропустит около 40 дней из-за травмы колена, полученной в игре 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

Клаудиньо избежал дисквалификации за мат по ходу матча 5-го тура РПЛ с «Химками» по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного Союза (КДК РФС). Таким образом, игрок будет доступен для Сергея Семака.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Спартаком» Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что еще один бразилец из «Зенита» может получить российский паспорт.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами