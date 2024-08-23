Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Команда «Формулы-1» будет гасить задолженность перед «Уралкалием»

Haas намерен погасить задолженность перед «Уралкалием» по решению суда Швейцарии

close
100%
Global Look Press

Команда «Формулы-1» Haas планирует погасить задолженность перед «Уралкалием» по решению арбитражного суда Швейцарии, который присудил российской компании компенсацию из-за разрыва контрактного соглашения в одностороннем порядке в марте 2022 года. Об этом сообщает RacingNews365.

В заявлении пресс-службы американской скудерии говорится о том, что она планирует окончательно разрешить данный вопрос, чтобы не лишиться гоночных болидов и запасных частей, которые «Уралкалий» потребовал конфисковать у голландского суда перед стартом Гран-при Нидерландов, чтобы гарантировать выплату долга.

«Haas намерен выплатить всю сумму компенсации, причитающуюся «Уралкалию» по решению суда, никаких споров по сумме компенсации нет. Haas работает со своими юристами, чтобы гарантировать оплату долга согласно текущему законодательству, чтобы не нарушить санкционный режим Великобритании, ЕС и США», — говорится в пресс-релизе.

Ранее в Германии 22 человека пострадали из-за взрыва на гоночной трассе.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами