Команда «Формулы-1» будет гасить задолженность перед «Уралкалием»

Команда «Формулы-1» Haas планирует погасить задолженность перед «Уралкалием» по решению арбитражного суда Швейцарии, который присудил российской компании компенсацию из-за разрыва контрактного соглашения в одностороннем порядке в марте 2022 года. Об этом сообщает RacingNews365.

В заявлении пресс-службы американской скудерии говорится о том, что она планирует окончательно разрешить данный вопрос, чтобы не лишиться гоночных болидов и запасных частей, которые «Уралкалий» потребовал конфисковать у голландского суда перед стартом Гран-при Нидерландов, чтобы гарантировать выплату долга.

«Haas намерен выплатить всю сумму компенсации, причитающуюся «Уралкалию» по решению суда, никаких споров по сумме компенсации нет. Haas работает со своими юристами, чтобы гарантировать оплату долга согласно текущему законодательству, чтобы не нарушить санкционный режим Великобритании, ЕС и США», — говорится в пресс-релизе.

Ранее в Германии 22 человека пострадали из-за взрыва на гоночной трассе.