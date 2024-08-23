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Стало известно отношение Станковича к слухам в СМИ вокруг него

Sports: тренер «Спартака» Станкович игнорирует публикации в медиа о себе

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Александр Нестеров/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович не интересуется мнением СМИ о себе и своей работе. Об этом сообщает Sports.

По информации источника, сербский специалист создает впечатление безразличия к шумихе вокруг его персоны, что отличается от поведения его предшественника на посту наставника красно-белых — Гильермо Абаскаля — который требовал отчетов о том, что писали про него и его работу в клубе.

О назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» было объявлено в конце прошлого сезона, специалист приступил к работе летом. При нем команда приобрела ряд новых футболистов, в том числе экс-игроков «Ференцвароша» — бывшей команды Станковича: Маркиньоса и Миенти Абену.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет на поле сине-бело-голубых в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и начнется 24 августа в 17.30 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 13 очками. «Спартак» набрал 10 очков и находится на пятой строчке.

Ранее Александру Соболеву предсказали изгнание из «Спартака».

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