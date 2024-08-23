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Соболеву предсказали изгнание из «Спартака»

Экс-вратарь «Спартака» Нигматуллин заявил, что у Соболева нет пути назад в клуб

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Александр Нестеров/РИА Новости

Бывший голкипер национальной сборной России Руслан Нигматуллин в интервью РИА Новости заявил, что нападающий Александр Соболев не сможет заново влиться в состав красно-белых после отстранения от тренировок в общей группе.

По его словам, в команде не смогут простить поведение форварда, который после матча с «Оренбургом» признался тренеру Деяну Станковичу о том, что думает о переходе в петербургский «Зенит».

«Обсуждать перспективы Соболева в «Спартаке», думаю, уже ни к чему. Так как у него уже нет никаких шансов остаться в команде — учитывая, что он уже высказал свое отношение к ней», — заявил Нигматуллин.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет на поле сине-бело-голубых в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и начнется 24 августа в 17.30 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 13 очками. «Спартак» набрал 10 очков и находится на пятой строчке.

Ранее стало известно любимое русское ругательство тренера «Спартака» Деяна Станковича.

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