Российский вратарь отказался повторять путь Сафонова, уехавшего за границу

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк заявил, что желает стать лучшим, но не собирается повторять путь бывшего голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, который летом 2024 года перешел во французский «ПСЖ». Слова Волка приводит Legalbet.

«Еще до перехода Сафонова в «ПСЖ» я понимал, что можно хорошо проявить себя в Российской премьер-лиге и получить предложение от топ-клубов Европы. Верю ли я, что могу повторить путь Сафонова и оказаться в большом клубе Европы? Мне не хочется повторять чей-то путь — у меня он свой. Еще мальчишкой я мечтал стать лучшим и надеюсь, что стану», — сказал Волк.

Вратарь махачкалинского «Динамо» подчеркнул, что был рад переходу Сафонова во французский топ-клуб. Волк также выразил уверенность, что Сафонов получил много выгодных предложений от статусных клубов.

Кроме того, 23-летний голкипер выразил надежду, что Сафонов сможет выиграть конкуренцию у итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы и стать основным голкипером «ПСЖ».

В текущем сезоне Волк принял участие в семи матчах, трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности и пропустил шесть мячей.

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