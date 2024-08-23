Бывший футболист назвал претендентов на чемпионство в РПЛ

Бывший вратарь Роман Березовский считает, что основными претендентами на чемпионство в Российской премьер-лиги (РПЛ) являются московское «Динамо» и петербургский «Зенит». Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

После пяти туров «Зенит» возглавляет таблицу МИР РПЛ с 13 очками. «Динамо» занимает вторую строчку (12 очков).

«Да, «Динамо» и «Зенит. К сожалению, «Краснодар» сейчас нестабилен. Надеюсь, для интриги и ЦСКА, и «Краснодар» включатся в эту гонку», — заявил Березовский.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в пяти турах 13 очков. «Спартак» идет на четвертом месте, отставая на три балла. Очная встреча этих команд состоится в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

В пятом туре «Спартак» дома разгромил «Факел» 3:0, а «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» 1:1. В этом матче получил травму атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Он перенес операцию и выбыл на неопределенный срок, матч со «Спартаком» он пропустит. Кроме того, также из-за повреждения не сыграет с москвичами бразильский полузащитник «Зенита» Вендел.

Ранее Андрей Аршавин назвал фаворита в матче РПЛ «Зенит» — «Спартак».