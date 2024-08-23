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Комментатор рассказал, где продолжит карьеру Миранчук

Генич: есть ощущение, что Антон Миранчук вернется в «Локомотив»

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Кадр из видео/Глеб Чернявский/Youtube

Комментатор Константин Генич высказался о будущем бывшего полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука. По его мнению, футболист вернется в стан железнодорожников. Об этом комментатор заявил на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Есть полное ощущение, что Антон вернется в «Локомотив». Он долго не может найти команду, а «Локомотив» — никого приобрести. На финише трансферного окна найти игрока в Европе сложно, а в Латинской Америке каналы у клуба, видимо, не очень», — сказал Генич.

Контракт 28-летнего полузащитника с «Локомотивом» истек 30 июня 2024 года и не был продлен. Теперь игрок может бесплатно присоединиться к другому клубу.

В сезоне-2023/24 Миранчук сыграл в 38 матчах в составе «железнодорожников» и отличился восемью голами и семью результативными передачами.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее стал известен новый лидер «Локомотива» после ухода Артема Дзюбы.

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