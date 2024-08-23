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Футболист «Химок» назвал Россию красивой и великой

Футболист «Химок» Фаринья: Россия — красивая и великая страна

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Новичок футбольного клуба «Химок» из Подмосковья, панамский защитник Эдгардо Фаринья заявил, что Россия — великая и красивая страна. Слова футболиста приводит Sport24

«Когда получил предложение от «Химок», я, честно, не очень долго думал, потому что уже помог своей сборной на Кубке Америки. Мало знал о России, но по приезде понял, что это красивая и великая страна. Я был удивлен», — заявил Фаринья.

Ранее он заявил, что его команда способна закрепиться в верхней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2024/25.

Панамский защитник принял участие в трех матчах в составе «Химок» и записал на свой счет два гола.

В пяти турах чемпионата России «Химки» одержали одну победу над казанским «Рубином» (3:2), дважды проиграли — «Спартаку» (1:3) и «Пари НН» (0:1), а также один раз сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

«Химки» набрали пять очков и занимают десятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Химки» могут купить Луну.

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