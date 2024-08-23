Дэвид Бекхэм похвастался своими кабачками

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографиями своих кабачков. На снимках можно увидеть несколько зеленых плодов, растущих на грядке.

«Очень полезные на вид овощи», — гласит подпись к снимку.

В марте Бекхэм также продемонстрировал свой курятник и выразил благодарность своей жене, Виктории Бекхэм, бывшей участнице группы Spice Girls, за вдохновение. Как выяснилось, она подарила ему курятник на Рождество.

Семья Бекхэмов организовала огород и теплицу на своем загородном участке в графстве Оксфордшир на юге Англии, получив разрешение от совета собственников.

На территории также есть сарай для хранения садового инвентаря. В прошлом году пара обратилась к властям с просьбой сделать в сарае три отдельных помещения и ванную комнату, а также обустроить отдельную дорожку к теплице, что вызвало недовольство соседей.

Пока родители заняты хозяйством, сын Дэвида Бекхэма ищет девушку в приложении для знакомств. По информации журналистов, 21-летний Ромео Бекхэм восстановил свою учетную запись в приложении для знакомств Raya. Парень выложил свои фото и поставил трек «Yeah!» певца Usher. В описании сын Дэвида и Виктории Бекхэм указал, что он профессиональный футболист, который живет в Лондоне.

Ранее стриминг Netflix начал готовить документальный сериал о Виктории Бекхэм.