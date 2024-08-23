Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дэвид Бекхэм похвастался своими кабачками

Футболист Бекхэм показал выращенные им кабачки

close
100%
davidbeckham/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографиями своих кабачков. На снимках можно увидеть несколько зеленых плодов, растущих на грядке.

«Очень полезные на вид овощи», — гласит подпись к снимку.

В марте Бекхэм также продемонстрировал свой курятник и выразил благодарность своей жене, Виктории Бекхэм, бывшей участнице группы Spice Girls, за вдохновение. Как выяснилось, она подарила ему курятник на Рождество.

Семья Бекхэмов организовала огород и теплицу на своем загородном участке в графстве Оксфордшир на юге Англии, получив разрешение от совета собственников.

На территории также есть сарай для хранения садового инвентаря. В прошлом году пара обратилась к властям с просьбой сделать в сарае три отдельных помещения и ванную комнату, а также обустроить отдельную дорожку к теплице, что вызвало недовольство соседей.

Пока родители заняты хозяйством, сын Дэвида Бекхэма ищет девушку в приложении для знакомств. По информации журналистов, 21-летний Ромео Бекхэм восстановил свою учетную запись в приложении для знакомств Raya. Парень выложил свои фото и поставил трек «Yeah!» певца Usher. В описании сын Дэвида и Виктории Бекхэм указал, что он профессиональный футболист, который живет в Лондоне.

Ранее стриминг Netflix начал готовить документальный сериал о Виктории Бекхэм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами